Родителям из Архангельской области рассказали о том, какие опасности поджидают детей и как их обезопасить

Дети, оставшиеся дома одни, могут, сами того не желая, оказаться в серьёзной опасности. Как избежать беды обсудили участники прямого эфира на тему «Один дома: как обезопасить ребенка», который прошел на площадке паблика «Архангельская область».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии