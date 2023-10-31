ВС РФ уничтожили семь опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили семь опорных пунктов ВСУ и нанесли авиаудары по двум командно-наблюдательным пунктам на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
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