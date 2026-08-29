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Прагматизм кончился: новый курс Венгрии бьет по собственному карману

Прагматизм кончился: новый курс Венгрии бьет по собственному карману

Новый внешнеполитический курс Венгрии, взявший курс на сближение с Брюсселем и признавший Россию "угрозой", поставил под удар энергетические связи Будапешта с Москвой.

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