Первые в мире. Приёмы расстройства кумулятивной струи

До 10 километров в секунду Кумулятивная струя – страшная штука. Скорость около десяти километров в секунду и сталь, ведущая себя как жидкость, проникает в броню толщиной в несколько калибров атакующего боеприпаса.
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