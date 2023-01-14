Военное обозрение

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  • tsan tsan
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Первые в мире. Приёмы расстройства кумулятивной струи

Первые в мире. Приёмы расстройства кумулятивной струи

До 10 километров в секунду Кумулятивная струя – страшная штука. Скорость около десяти километров в секунду и сталь, ведущая себя как жидкость, проникает в броню толщиной в несколько калибров атакующего боеприпаса.

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