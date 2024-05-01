Архангельский краеведческий музей представит выставку о трассе М-8

Архангельский краеведческий музей открывает новый выставочный проект «Государевы дороги», который посвящён истории пути, известного ранее как Московский тракт, а сейчас как федеральная трасса М-8 «Холмогоры».
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