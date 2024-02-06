Герой СВО на Украине Чернышев взорвал украинский FPV-дрон

Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации, старший сержант Евгений Чернышев, участник СВО на Украине, успешно нейтрализовал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских Вооруженных Сил (ВСУ).
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