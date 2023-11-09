Крымчанина отправили в колонию строго режима за то, что он обворовал бабушку

Жителя Джанкоя отправили в колонию строго режима за то, что он обворовал родственницу. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, мужчина в мае-июне текущего года жил в квартире своей бабушки в Джанкое и выносил из дома бытовую технику, деньги и ювелирные изделия.