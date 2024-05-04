В рамках акции МВД России «Я помню. Я горжусь. Служу России!» о своём прадедушке, защитнике Брестской крепости, рассказывает сержант полиции Кристина Ломоносова из Владимирской области

В семье помощника оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Вязниковскому району сержанта полиции Кристины Ломоносовойесть особая традиция – каждый год в День Победы гордо шагать в «Бессмертном полку» с фотографией прадедушки-фронтовика.
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