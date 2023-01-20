В Удмуртии жительница г. Ижевска подозревается в фиктивной постановке на учет 10 иностранных граждан

Оперативниками Центра по противодействию экстремизму совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
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