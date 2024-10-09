TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    каждые  33 метра вглубь  и температура  на 1  градус повышается. Так говорят  физики и геологи, и показало бурение  К...Под Землей спрята...
  • Вова Карпов
    Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777Карен Ви: королев...
  • Харченко Александр
    Ну что с них возьмёшь, окромя анализовПод Землей спрята...

Эксперты назвали страну бывшего СССР, которую больше всего любят российские туристы

Эксперты назвали страну бывшего СССР, которую больше всего любят российские туристы

Россияне все чаще выбирают страны бывшего СССР для отдыха. Притом одна из них стала популярнее других — согласно официальным данным Российского союза туриндустрии, осенью 2024 года российские путешественники в основном отдают предпочтение именно этой республике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Интересно составленное сообщение: ухитриться 20 раз упомянуть &quot;эту страну&quot;, &quot;такую страну&quot;, &quot;страну, куда ездят россияне&quot; - и ни разу не назвать её впрямую. Престидижитаторы!
Ответить
18 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
Это Белоруссия.(см. ссылку на первоисточник)
Ответить
18 час.
Юрий Иванов
Модераторов тут не держат?)))
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх