Эксперты назвали страну бывшего СССР, которую больше всего любят российские туристы

Россияне все чаще выбирают страны бывшего СССР для отдыха. Притом одна из них стала популярнее других — согласно официальным данным Российского союза туриндустрии, осенью 2024 года российские путешественники в основном отдают предпочтение именно этой республике.
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