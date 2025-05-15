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Петербургский дневник

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Прямые переговоры делегаций России и Украины в пятницу не исключены

Прямые переговоры делегаций России и Украины в пятницу не исключены

Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу, 16 мая, не исключены, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели.

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