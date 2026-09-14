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Банк России расширил сервис жалоб на теневых руководителей финорганизаций

Банк России расширил сервис жалоб на теневых руководителей финорганизаций

Банк России расширил возможности сервиса анонимного информирования. Теперь через него можно сообщать о теневых руководителях финансовых организаций.

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