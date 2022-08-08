Мой Дом 21

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Как установить ворота так, чтобы обе створки стояли идеально ровно (без перекосов)? Лучше способа не встречал

Как установить ворота так, чтобы обе створки стояли идеально ровно (без перекосов)? Лучше способа не встречал

Ворота выполняют не только защитную функцию, они еще играют огромную роль с точки зрения эстетики, ведь никому не понравится, когда на территории двора расположен новенький дом, а створки въездных ворот висят с перекосом друг относительно друга.

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