Как установить ворота так, чтобы обе створки стояли идеально ровно (без перекосов)? Лучше способа не встречал

Ворота выполняют не только защитную функцию, они еще играют огромную роль с точки зрения эстетики, ведь никому не понравится, когда на территории двора расположен новенький дом, а створки въездных ворот висят с перекосом друг относительно друга.
Ворота выполняют не только защитную функцию, они еще играют огромную роль с точки зрения эстетики, ведь никому не понравится, когда на территории двора расположен новенький дом, а створки въездных ворот висят с перекосом друг относительно друга.
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