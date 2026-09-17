Россия строит новый завод по производству микросхем. Закупать оборудование могут в Китае или Европе

Опубликован тендер на 732 млн рублей Научно-производственное предприятие НПП «Гамма» при Министерстве промышленности и торговли России недавно объявило о проведении открытого тендера на поставку оборудования для своих сборочно-испытательных цехов микроэлектроники по стартовой цене 732,1 млн рублей.
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