Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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SHOT: над Рязанью, предположительно, работает система ПВО

По предварительной информации, над территорией Рязани по украинским беспилотникам работает система ПВО.

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Комментарии
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АК
Арик Кука
ПВО воюет уже над рязанью. Но, как обстоят дела с гражданской обороной, куда прятаться, если что. Народ на дачах огурцы сажает, а сверху в небе заряды летают. Будет ли страховка для убитых дачников. Полисы страхования нужны бумажные, ибо, в сберстраховании электронные данные чудят, что хотят.
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