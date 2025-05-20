SHOT: над Рязанью, предположительно, работает система ПВО

АК

Арик Кука

ПВО воюет уже над рязанью. Но, как обстоят дела с гражданской обороной, куда прятаться, если что. Народ на дачах огурцы сажает, а сверху в небе заряды летают. Будет ли страховка для убитых дачников. Полисы страхования нужны бумажные, ибо, в сберстраховании электронные данные чудят, что хотят.