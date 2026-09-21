Качиньский: Киев хотел втянуть Варшаву в конфликт, вплоть до создания единого государства

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский рассказал о том, как, по его данным, Украина видела роль Варшавы в начальный период конфликта.
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