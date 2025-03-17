Иран решительно отверг обвинения США в причастности к атакам хуситов

Исламская Республика Иран (ИРИ) осуждает «безрассудные и провокационные» заявления США и категорически отвергает заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы причастности Тегерана к атакам йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии