Делягин: От фразы "удар возмездия" я раньше просто терял самообладание. Ведущий Царьграда с сарказмом заметил: о каком вообще "возмездии" может идти речь, когда наша страна ведёт боевые действия и наша главная цель уничтожить противника? "То есть мы заворачиваем селёдку вместо ведения боевых действий, и когда по нам вломили, мы, значит, вспоминаем?" - говорит депутат.