Боррель: главы минобороны ЕС 28 мая обсудят удары ВСУ по территории РФ

Во вторник, 28 мая, пройдет совещание министров обороны стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться возможность снять запрет для вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по территории России западным оружием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии