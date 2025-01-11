Губернатор Калифорнии потребовал объяснить пустое водохранилище в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование в связи с обнаружением во время крупных лесных пожаров пустого водохранилища в одном из районов Лос-Анджелеса – Пасифик-Палисейдс.
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