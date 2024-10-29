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В Вологодской области решили бороться с пьянством похлеще Горбачева. Комментарий Георгия Бовта

В Вологодской области решили бороться с пьянством похлеще Горбачева. Комментарий Георгия Бовта

Политолог считает, что губернатор Вологодской области, выступая против алкоголизма, руководствуется благими соображениями, однако допускает, что глава региона не учитывает опыт СССРГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов решил сократить часы розничной продажи алкогольной продукции.

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