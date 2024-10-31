Названы повышающие холестерин продукты

Диетолог Мамина: ультрапереработанные продукты повышают холестерин Распространенное мнение о том, что повышенный холестерин — это только вопрос возраста или генетики, неверно, важную роль играет и то, что ест человек, рассказала эксперт в области здорового питания, врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Арина Мамина.