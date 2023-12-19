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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Сола: «Когда уходила в декрет, понимала, что обязательно вернусь. От желания встать на лыжи меня прямо трясло»

– Пока вы находились в декрете, по каким ощущениям больше всего скучали? – У меня ведь две паузы в карьере были, и обе настолько разные.

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