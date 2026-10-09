В Калужской области девять человек пострадали в результате атаки дронов

Девять мирных жителей Калужской области пострадали в результате беспилотной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Владислав Шапша 9 октября в «Максе».
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