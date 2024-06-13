Горы трупов у Волчанска! Мобилизованные гибнут еще до попадания на передовую: в Швейцарии похвастаться нечем

Американский институт изучения войны также фиксирует успехи российских вооружённых сил в Волчанске. Российские войска продвигаются в городе в рамках наступательных операций на север и северо-восток от Харькова.
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