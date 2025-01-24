«Россия должна быть в авангарде». Путин поставил перед АСИ ряд важных задач

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 января, в режиме видеоконференции провёл заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
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