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Президент Польши Анджей Дуда договорился о встрече с Дональдом Трампом до инаугурации

Президент Польши Анджей Дуда договорился о встрече с Дональдом Трампом до инаугурации

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в рамках телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом стороны договорились о проведении личной встречи до официального вступления Трампа в должность, назначенного на 20 января 2025 года.

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