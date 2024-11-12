Президент Польши Анджей Дуда договорился о встрече с Дональдом Трампом до инаугурации

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в рамках телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом стороны договорились о проведении личной встречи до официального вступления Трампа в должность, назначенного на 20 января 2025 года.
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