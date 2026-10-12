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Рамблер

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«Руки не дошли»: почему Пугачева, Меладзе и Хаматова не стали иноагентами

«Руки не дошли»: почему Пугачева, Меладзе и Хаматова не стали иноагентами

Узнайте, почему некоторые известные артисты, несмотря на резкие высказывания, так и не были признаны иноагентами.

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