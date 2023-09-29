Politico: на Западе начали уставать от конфликта на Украине и от Зеленского

На Западе начали уставать от конфликта на Украине и от украинского президента Владимира Зеленского.Газета Politico написала о кадровой перестановке в американском военном ведомстве и связала ее с украинской ситуацией.
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