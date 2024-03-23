Голикова, Мурашко и Воробьев доложили Путину о помощи пострадавшим в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин поговорил с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
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