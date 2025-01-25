На Пискаревском кладбище увековечили подвиг уроженцев Горного Алтая, отдавших жизни за Ленинград

Губернатор Александр Беглов возложил живые цветы к памятной плите На Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища сегодня торжественно открыли мемориальную плиту «Вечная память горноалтайцам, сынам Ойротии, сложившим головы при защите Ленинграда на «Дороге жизни».
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