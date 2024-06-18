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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов не удивился бы переходу Соболева в «Зенит»: «Спортивный патриотизм ушел. Только Акинфеев – яркий пример, уже больше 20 лет отдал ЦСКА. У остальных принцип: кто платит деньги, тот и заказывает музыку» 

— Вы говорили, что с приходом Деяна Станковича в «Спартак» возможна полная перетряска состава. Уже ушел Джикия, возможно, продадут Соболева.

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