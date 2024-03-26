Инсайдеры назвали слухи о переносе GTA VI на 2026 год «чистыми домыслами» Основа...

Инсайдеры назвали слухи о переносе GTA VI на 2026 год «чистыми домыслами»Основатель Insider Gaming Том Хендерсон (Tom Henderson) и старший редактор портала Майк Строу (Mike Straw) бросили тень на отчёт Kotaku о разработке горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром от Rockstar Games.