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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдеры назвали слухи о переносе GTA VI на 2026 год «чистыми домыслами» Основа...

Инсайдеры назвали слухи о переносе GTA VI на 2026 год «чистыми домыслами» Основа...

Инсайдеры назвали слухи о переносе GTA VI на 2026 год «чистыми домыслами»Основатель Insider Gaming Том Хендерсон (Tom Henderson) и старший редактор портала Майк Строу (Mike Straw) бросили тень на отчёт Kotaku о разработке горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром от Rockstar Games.

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