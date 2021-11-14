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«Свекровь мне – никто, абсолютно чужой человек, почему она этого не понимает?»

«Свекровь мне – никто, абсолютно чужой человек, почему она этого не понимает?»

– Нет, так-то она тетка неплохая, но… беспардонная какая-то, что ли! – рассказывает тридцатилетняя Виктория.

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Комментарии
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Олеся Пономарева
этой Вике надо пинка под зад дать и выселить!
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18 час.
Олеся Пономарева
очень надеюсь, что у этой Вики сыночек, который ей будет границы строить со своей семьей. свекровь - это вторая мама! и тут не советов подруг неудачниц надо спрашивать, а своей башкой тупой думать!!!
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18 час.
Олеся Пономарева
аж бесят такие невестки:я тоже невестка, но буду свекровью когда-нибудь и не хочу, чтобы меня отрезали от семьи моего сына. и за воспитание своего мужа, за то, какой он есть, умный, благородный, воспитанный я руки должна свекрови целовать!!!!
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18 час.

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