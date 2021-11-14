«Свекровь мне – никто, абсолютно чужой человек, почему она этого не понимает?»

Олеся Пономарева этой Вике надо пинка под зад дать и выселить!

Олеся Пономарева очень надеюсь, что у этой Вики сыночек, который ей будет границы строить со своей семьей. свекровь - это вторая мама! и тут не советов подруг неудачниц надо спрашивать, а своей башкой тупой думать!!!