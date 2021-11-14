– Нет, так-то она тетка неплохая, но… беспардонная какая-то, что ли! – рассказывает тридцатилетняя Виктория.
«Свекровь мне – никто, абсолютно чужой человек, почему она этого не понимает?»
Комментарии
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Олеся Пономарева
этой Вике надо пинка под зад дать и выселить!
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18 час.
Олеся Пономарева
очень надеюсь, что у этой Вики сыночек, который ей будет границы строить со своей семьей. свекровь - это вторая мама! и тут не советов подруг неудачниц надо спрашивать, а своей башкой тупой думать!!!
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18 час.
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