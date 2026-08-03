«Молнии» разрушили пункты управления дронами ВСУ в Сумской области

Расчеты ударных беспилотников самолетного типа «Молния-2» из состава войск беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА, боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины в Сумской области.
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