Избранный президент США Дональд трамп может переложить вину за свою неспособность закончить конфликт на Украине мирными переговорами на украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, из-за его отказа идти на компромисс.
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