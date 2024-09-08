Kaspersky: Россия уже 2,5 года является самой атакуемой хакерами страной в мире

За 8 месяцев 2024 года половина россиян, пользующихся продуктами «Лаборатории Касперского», подверглись атакам Хакеры продолжают кибератаковать Россию, страна остается самой атакуемой в мире последние 2,5 года, сообщила РИА Новости управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.