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Петербургский дневник

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Kaspersky: Россия уже 2,5 года является самой атакуемой хакерами страной в мире

За 8 месяцев 2024 года половина россиян, пользующихся продуктами «Лаборатории Касперского», подверглись атакам Хакеры продолжают кибератаковать Россию, страна остается самой атакуемой в мире последние 2,5 года, сообщила РИА Новости управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

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