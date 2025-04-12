Премьер Польши назвал возможные сроки начала войны с Россией

В Польше активно готовятся к войне с Россией, увеличивая численность армии и военные расходы. В Варшаве опасаются, что если Россия заключит перемирие с Украиной, укрепит отношения с США и восстановит свою экономику, то может начаться новый конфликт с участием Польши, сообщает американская исследовательская организация Jamestown (признана в РФ нежелательной организацией).