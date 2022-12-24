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Кириллов заявил о блокировании КБТО Вашингтоном из-за лоббирования интересов фармкомпаний

Кириллов заявил о блокировании КБТО Вашингтоном из-за лоббирования интересов фармкомпаний

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США блокируют действие Конвенции о биологическом оружии (КБТО) из-за лоббирования интересов крупных фармакологических компаний.

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