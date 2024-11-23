На этой неделе произошли два эпизода с появлением неизвестных БПЛА над военными объектами США в штате Нью-Джерси и в Великобритании.
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На этой неделе произошли два эпизода с появлением неизвестных БПЛА над военными объектами США в штате Нью-Джерси и в Великобритании.
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