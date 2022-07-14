Мін Аун Хлайн та супроводжуючі його особи в Москві Росія та М'янма (Бірма) нарощують військову співпрацю За оцінками експертів, Росія вже поставила правлячій військовій хунті безпілотники, винищувачі та бронемашини Росія та М'янма (Бірма) мають намір поглибити співпрацю у військовій області після зустрічі в Москві між главою військової хунти М'янми (Бірми) Мін Аун Хлайном та […] Сообщение Росія та М'янма (Бірма) нарощують військову співпрацю появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.