Банк ДОМ.РФ профинансировал строительство в Нижнем Новгороде жилого дома для 106 семей

Банк ДОМ.РФ выделил проектное финансирование в размере 607 млн рублей специализированному застройщику «Дом на Мурашкинской», входящему в государственную группу компаний «Дирекция по строительству» Нижегородской области.
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