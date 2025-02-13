Падение Будапештской «крепости» Войска 3-го Украинского фронта в боях за БудапештНачало штурма БудыОдновременно со штурмом восточной части венгерской столицы – Пешта, которая пала 18 января 1945 г.
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Падение Будапештской «крепости» Войска 3-го Украинского фронта в боях за БудапештНачало штурма БудыОдновременно со штурмом восточной части венгерской столицы – Пешта, которая пала 18 января 1945 г.
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