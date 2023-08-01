В США обнаружили новое месторождение редкоземельных элементов

На территории США, в штате Вайоминг, обнаружены новые месторождения редкоземельных элементов. Об этом сообщает американская пресса, ссылаясь на полученную от одной из американских компаний, работающих в добывающей отрасли, информацию.
Популярные статьи
- Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта
- Президент Мексики: Наша делегация не поедет в Саудовскую Аравию на саммит по Украине, если на нём не будет России
- Ночью дроны «Герань» ударили по аэродрому в Староконстантинове в момент попытки украинских военных устранить последствия дневного ракетного удара
Свежие комментарии