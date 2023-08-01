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В США обнаружили новое месторождение редкоземельных элементов

В США обнаружили новое месторождение редкоземельных элементов

На территории США, в штате Вайоминг, обнаружены новые месторождения редкоземельных элементов. Об этом сообщает американская пресса, ссылаясь на полученную от одной из американских компаний, работающих в добывающей отрасли, информацию.

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