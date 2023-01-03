У защитника «Баффало Биллс» остановилось сердце во время матча. Он в критическом состоянии

Матч НФЛ между «Цинциннати Бенгалс» и «Баффало Биллс» отложен после ужасающего инцидента на поле. В ночь на 3 января в Цинциннати (штат Огайо, США) прошел матч регулярного чемпионата НФЛ, в котором «Цинциннати Бенгалс» принимал «Баффало Биллс».