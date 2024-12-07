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Уотерс заявил, что ожидает от Трампа инициативы по Украине после инаугурации

Уотерс заявил, что ожидает от Трампа инициативы по Украине после инаугурации

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Комментарии
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Evgenija Palette
По-моему, этот Слон в посудной лавке, не то, что СОЗДАСТ ЧТО-ТО НОВОЕ, НО РАЗРУШИТ ВСЕ СТАРОЕ... ( то, позитивное, если оно было, что наработано янки за весь период существования Штатов.)...
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