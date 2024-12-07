Уотерс заявил, что ожидает от Трампа инициативы по Украине после инаугурации

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может предпринять большой шаг по урегулированию ситуации на Украине уже на следующий день после своей инаугурации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии