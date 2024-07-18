МЧС предупреждает: в Челябинске может прогреметь взрыв

МЧС предупредило жителей Челябинска о том, что в городе может прогреметь взрыв. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном главке, 18 июля в период с 09:00 до 12:00 на одном из предприятий в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства.