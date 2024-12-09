США намерены «наказать» сбежавшего в Москву Башара Асада, а также всех, кто ему в этом помогал Соединенные Штаты намерены привлечь бывшего президента Сирии Башара Асада к ответственности, а Блинкен грозит наказать всех, кто помогал ему сбежать в Россию.