США намерены «наказать» сбежавшего в Москву Башара Асада, а также всех, кто ему в этом помогал Соединенные Штаты намерены привлечь бывшего президента Сирии Башара Асада к ответственности, а Блинкен грозит наказать всех, кто помогал ему сбежать в Россию.
Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Кто он такой!!! Все везде ноздри свои суют!!!! Весь мир войны втянули а сами на другом континенте балдеют🤬🤦♂️🤦♂️🤦♂️
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12 час.
Игорь Васиков
Без янки не одна помойка не обходится...
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6 час.
Eduard
Блинкен сумасшедший псих и много себе позволяет!
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1 час.
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