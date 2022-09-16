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iPhone 14 поступил в продажу. Первые пользователи могут столкнуться с проблемой активации смартфонов

iPhone 14 поступил в продажу. Первые пользователи могут столкнуться с проблемой активации смартфонов

Сегодня серия iPhone 14 официально поступила в продажу. Из-за разницы во времени первыми новые смартфоны получили возможность приобрести жители Японии и Китая, но через несколько часов начнутся и продажи в центральной и западной частях России.

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