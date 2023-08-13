Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Нет, ну какого ». Пегула о том, что на тай-брейке матча со Швентек включили музыку

На тай-брейке второго сета во время розыгрыша случайно включили музыку, после чего она проиграла 12 очков подряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх